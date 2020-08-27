Белгород, , 15:01 — REGNUM Достаточное количество входов позволяет запускать утром всех учеников сразу в средней общеобразовательной школе №50 Белгорода. Пока планируется, что дети будут приходить в одно время, рассказала корреспонденту директор учреждения Елена Галеева.

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В школе-тысячнике, открытой в 2016 году, учится 1450 человек. В современном здании начальная школа расположена по блокам, причём у каждой параллели свои блоки, они изолированы. Сейчас расписание составлено таким образом, что дети будут приходить к одному времени. В случае столпотворений будут открыты дополнительные входы и сдвинуты временные рамки.

«Для приёма детей будет пять входов. Первую неделю посмотрим и, возможно, откроем ещё три. Если мы увидим, что есть проблемы, тогда подготовим дополнительные двери. Пока шагами промерили, всё получается. Вопрос на контроле, я думаю, недели нам хватит, а потом будем вносить изменения», — говорит директор.

В учреждении закупили необходимую бытовую химию, антисептики, маски и перчатки для работников столовой. У школы есть 10 рециркуляторов воздуха, как мобильных, так и стационарных. Классов хватает, введены дополнительные кабинеты.

«В связи с коронавирусом и дистанционным обучением многие наконец-то поняли, какой труд учительский тяжёлый. Начинаем работать, не паникуем. Всем педагогам — здоровья, счастья и вперёд! Если выполнять все требования, то и проблем не будет. Где здоровье ребёнка — там играться не надо», — отметила Елена Галеева.

Торжественную линейку 1 сентября проведут для первых и 11-х классов.