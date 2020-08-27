Белгород, 27 августа 2020, 15:01 — REGNUM Достаточное количество входов позволяет запускать утром всех учеников сразу в средней общеобразовательной школе №50 Белгорода. Пока планируется, что дети будут приходить в одно время, рассказала корреспонденту директор учреждения Елена Галеева.
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В школе-тысячнике, открытой в 2016 году, учится 1450 человек. В современном здании начальная школа расположена по блокам, причём у каждой параллели свои блоки, они изолированы. Сейчас расписание составлено таким образом, что дети будут приходить к одному времени. В случае столпотворений будут открыты дополнительные входы и сдвинуты временные рамки.
В учреждении закупили необходимую бытовую химию, антисептики, маски и перчатки для работников столовой. У школы есть 10 рециркуляторов воздуха, как мобильных, так и стационарных. Классов хватает, введены дополнительные кабинеты.
Торжественную линейку 1 сентября проведут для первых и 11-х классов.