Архангельск, 27 августа 2020, 14:54 — REGNUM Прокуратура Архангельской области взяла на контрольситуацию с невыплатой заработной платы 127 работникам санатория «Беломорье». Долг составляет 8,9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этой связи вновь назначенному на должность главному врачу учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» заместителем прокурора области объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам», — сообщили в прокуратуре.
В отношении бывшего руководителя санатория возбуждено и расследуется уголовное дело.