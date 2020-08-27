Владивосток, , 14:52 — REGNUM Студенты и сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут обязаны на очном обучении находиться в защитных масках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Студентов и сотрудников без защитных масок не пустят в кампус ДВФУ. При этом университет готов обеспечить всех средствами индивидуальной защиты. Перчатки носить рекомендуется, но не обязательно. Без масок в университете смогут находиться преподаватели, и только во время чтения лекций в потоковых аудиториях, работники и учащиеся во время занятий творческой направленности, сотрудники ДВФУ, когда они находятся в рабочих кабинетах и студенты в комнатах общежитий.

«Университет не будет запрашивать справку об отсутствии коронавирусной инфекции у тех, кто начнет учиться очно», — уточнили в вузе.

ДВФУ является участником проекта повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5−100».

Как сообщало ИА REGNUM, обучение в ДВФУ в этом году начнётся в очном формате с 14 сентября. Заселять студентов в кампус на острове Русский начнут с 8 сентября.