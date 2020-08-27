Челябинск, , 14:46 — REGNUM В Челябинской области пенсионеры получат единовременную выплату по 700 рублей. Так решил губернатор региона Алексей Текслер.

Данная единовременная выплата предусмотрена в связи с Днём пожилого человека, который отмечается 1 октября. Её получат все женщины, которые к октября достигнут 55 лет, и мужчины в 60 и более лет.

Всего деньги получат более 909 тыс. южноуральцев. Из регионального бюджета на это выделят Дополнительно никуда обращаться за оформлением выплаты не надо.