Москва, , 14:58 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года российские автолюбители на 21% активнее интересовались покупкой автозапчастей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает RG со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Аналитики связывают повышенный спрос на запасные части для авто с тем, что многие автолюбители переориентировались на подержанные машины на фоне валютных колебаний и экономического кризиса, связанного с эпидемией нового коронавируса. Также на эту ситуацию повлиял переход части покупателей на сервисы онлайн-покупок автозапчастей во время периода самоизоляции.

Чаще всего в отчётный период автолюбители интересовались аккумуляторами и комплектующими тормозных систем. Здесь рост по сравнению с прошлым годом составил 41%. На втором месте по запросам на торговых онлайн-площадках автомобильные стёкла (+35%). Чуть меньшим спросом пользуются детали топливной и выхлопной систем (+34%).

Напомним, по итогам июля текущего года российские автолюбители купили 560,6 тыс. подержанных легковушек, что на 13,8% больше, чем год назад.

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