Москва, , 14:43 — REGNUM С учётом того, что общепринятых критериев «отсталости» и «продвинутости» стран не существует, в «отсталые» страны можно записать кого угодно, в том числе те страны, которые, независимо от своего уровня экономического развития, не желают быть зависимыми от МВФ, Всемирного банка, и, в конечном счёте, от США, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя слова журналиста Владимира Познера.

«А поскольку Россия в XXI веке расплатилась с прошлыми долгами, не занимает у МВФ, имеет низкий государственный долг и самостоятельную внешнюю политику, то, конечно, с точки зрения ненавистников на Западе, Россия «отсталая» страна.

Конечно, нельзя говорить, что сложившаяся сегодня в России экономическая модель идеальна, что уровень жизни у нас один из самых высоких в мире, и что лидерство в рейтинге численности миллиардеров при том, что по показателю ВВП на душу населения мы находимся лишь на 50-м месте в мире, это большой плюс.

Но, с другой стороны, те «реформы», которые России пытаются навязать наши западные и международные партнёры, вряд ли могут оказаться для нас благом.

Ещё пару лет назад представители МВФ на одном из авторитетных международных экономических форумах советовали нам поподробнее изучить опыт экономических реформ в Чили, которая является одним из лидеров среди стран Латинской Америки по уровню жизни (при том, что этот регион в целом мировым лидером по уровню жизни назвать весьма сложно).

Однако насаждаемые МВФ и американскими консультантами экономические реформы в Чили в 80-е годы прошлого века самым главным итогом имели то, что Чили из крупнейшего в мире производителя и экспортёра меди превратилось в крупнейшего в Латинской Америке экспортёра черники.

Да, ягод и даже грибов в России хватает, но это не повод отказываться от экспорта газа и нефти, которые пользуются спросом. А что касается якобы «технологической» отсталости, то хочется спросить: почему Запад, считающий нас «отсталыми» в области технологий продолжает верить в то, что Россия способна вмешаться в американские выборы, а «передовая» Америка даже не в состоянии нам помешать?

Почему на Западе так уверены, что «отсталая» Россия, якобы способна только выкачивать из земли полезные ископаемые, хотя в «передовой» Норвегии бюджет страны полностью зависит, в отличие от России, от экспорта углеводородов? (А Россия ведь экспортирует ещё и оружие, и зерно, и технологии, и металлы).

Так что сегодняшние дискуссии об «отсталости» России — это всего лишь повод для политических спекуляций. Вот только эта тема населению уже надоела, как значительному числу телезрителей надоели некоторые слишком часто мелькающие не только на ТВ, но и в интернете телеведущие. И некоторые режиссёры тоже», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, известный российский телеведущий, гражданин трёх государств Владимир Познер считает, что «отсталость» нашей страны является нашим конкурентным преимуществом, позволяющим не повторять ошибок более «передовых» стран.

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