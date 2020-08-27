Москва, , 14:47 — REGNUM О пользе кабачков, как продукта, который восстанавливает работу кишечника и обладает ещё рядом полезных свойств, рассказала врач-проктолог и онколог Елена Смирнова на своей странице в соцсети Instagram.

«Кабачок — со всех сторон прекрасный продукт. Особенно для тех, у кого проблемы с кишечником», — написала в своем сообщении онколог.

Также она отметила, что кабачок содержит много витаминов (А, В, С, Н, биотин, никотиновая кислота) и минералов (калий, кальций, цинк, фосфор, железо, натрий, магний», является гипоаллергененным и легко усваивается и поэтому вводится в прикорм грудным детям, даже в консервированном виде сохраняет полезные свойства и, по данным некоторых исследований, снижает риск онкологии.

Кроме этого, как пишет Смирнова, кабачки имеют очень мало калорий (всего 24 на 100 грамм) и содержат много клетчатки и пектина, помогающих при запорах и снижающих риск заболеваний кишечника.

«Максимальная польза у кабачков в сыром виде. Но только не тем, у кого язва желудка, обострение гастрита, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и воспалительные заболевания кишечника. При этих заболеваниях лучше употреблять его тушеным, отварным или приготовленным на пару», — также отметила онколог.

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