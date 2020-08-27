Нарьян-Мар, , 14:39 — REGNUM Из Ненецкой окружной больницы выписаны все пациенты, проходившие лечение в ковидном отделении. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.

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Он также сообщил, что эпидобстановка позволяет возобновить диспансеризацию и медосмотры.

«С 1 сентября мы открываем школы и детские сады в обычном режиме. Разумеется с соблюдением всех мер безопасности. На оперативном штабе поднял вопрос об открытии детских игровых комнат. Роспотребнадзор согласен, но через пару недель. Договорились, что понаблюдаем за эпидобстановкой в течение этого времени, потому что сейчас очень много людей возвращается из отпусков», — сообщил Бездудный.

Всего с начала пандемии в округе был выявлено 311 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.