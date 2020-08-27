Владивосток, , 14:37 — REGNUM Иностранные студенты, которые из-за закрытых границ не могут приехать в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивосток, начнут учебный процесс с 14 сентября в онлайн-режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Как только границы будут открыты, студенты смогут прилететь во Владивосток и приступить к обучению в традиционном формате, но всем прибывающим из-за границы придётся в течение двух недель пробыть на карантине без права посещения корпусов кампуса ДВФУ.

«ДВФУ продолжает международное взаимодействие с партнерами в онлайн-формате, благодаря своевременной цифровизации работы университета темпы развития сотрудничества с зарубежными вузами и организациями не снижаются», — сообщили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные студенты, которые не уехали домой и находятся в России, смогут приступить к обучению в ДВФУ в очном режиме с 14 сентября.