Пхеньян, , 15:09 — REGNUM С момента объявления пандемии коронавируса на карантин в КНДР были помещены более 30 тыс. человек, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По словам представителя отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне, в общей сложности на карантин были помещены 30 965 человек. Из них более тысячи по-прежнему находятся на карантине.

Тесты на коронавирус сдали 2 767 человек.

Напомним, что по официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее власти Северной Кореи приняли ряд мер по борьбе с инфекцией, среди которых закрытие границы и ужесточение карантинного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, в ходе которого обсудил пандемию коронавируса и борьбу с возможными последствиями мощного тайфуна, приближающегося к территории страны.

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