Заречный, Пензенская область, , 15:19 — REGNUM В городе Заречный Пензенской области приостановил прием посетителей многофункциональный центр. По информации портала «Заречье сегодня», закрыли учреждение из-за угрозы распространения коронавируса.

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В связи с выявлением угрозы возникновения и распространения коронавирусной инфекции МФЦ города Заречного с 26 августа прекращает прием посетителей до получения отрицательных тестов на COVID-19 сотрудниками центра, говорится в сообщении. Посетителей, которые были записаны на прием заранее, примут в любое удобное для них время, но только после открытия МФЦ.

По информации портала, в конце июля зареченский МФЦ уже закрывали на карантин. Медики подозревали у одного из сотрудников коронавирус. Тогда всем работникам провели тестирование и выявили инфицированного, которого изолировали. После закрытия через два дня МФЦ снова открыли.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по оперативной информации на 27 августа под наблюдением врачей остаются 3375 человек. Сняли с коронавирусного учета 27 962 жителя региона.

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