Москва, , 14:33 — REGNUM Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся», — сказал глава государства, добавив, что также надеется, что в России пик коронавирусной инфекции пройден.

Кроме этого, российский лидер отметил, что вирус никуда не делся и в связи с этим обратился с просьбой к гражданам РФ соблюдать связанные с коронавирусом ограничения, которые предлагают специалисты, а также проявить дисциплину в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина от коронавируса российской разработки прошла все требуемые испытания.