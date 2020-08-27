Москва, , 14:26 — REGNUM На благоустройство парка «Маяк» в Магаданской области будет дополнительно направлено около 258 млн рублей. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Почти 258 млн рублей дополнительно направим Магаданской области на благоустройство парка «Маяк». Этот проект ранее стал одним из победителей всероссийского конкурса в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, в парке на выделенные средства благоустроят морской пирс, а сама зона отдыха станет для жителей удобнее.