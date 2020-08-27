Душанбе, , 14:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе Таджикистана и Афганистана, сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук.

Эпицентр подземных толчков находился в 43 км от Хоргона на глубине 100 км. Землетрясение магнитудой 4 также зарегистрировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрированы 27 августа в 3:11 (1:11 мск). Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Ранее, 13 августа, землетрясение произошло рядом с таджикистанскими населенными пунктами Муминабада и Обигарма.

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