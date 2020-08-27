Самара, , 14:39 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Уточняется, что 60-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А всего в регионе за период пандемии скончались 124 пациента с COVID-19.

Отмечается, что по области было выявлено 8200 фактов заражения этой инфекцией, в том числе 74 случая — в минувшие 24 часа. При этом справился с коронавирусом 6681 человек. На учете у врачей находятся 288 человек.

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