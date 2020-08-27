Танга, Танзания, , 14:38 — REGNUM Более 300 девушек в округе Килинди области Танга на северо-востоке Танзании были спасены от проведения калечащих операций на женских половых органах за последние пять лет. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление главы неправительственной организации Африканский медицинский и исследовательский фонд (Amref) в Килинди.

Джейн Семпехо заявила, что в сообществах, где все еще проводится женское обрезание, была осуществлена просветительская работа. Представители организации посетили 58 начальных школ округа в 88 сообществах. Образовательная программа о вреде обрезания была рассчитана на людей всех возрастов.

Она подчеркнула, что в период с июня 2014 г. по декабрь 2019 г. силами членов организации от обрезания были спасены 3786 девушек по всей Танзании.

Среди трудностей, с которыми столкнулись участники кампании по борьбе с обрезанием, Семпехо назвала различные виды данной процедуры у разных племен. По ее словам, это приводит к тому, что представители каждого племени уверены, что проводимое у них обрезание не несет вреда женскому организму.

Пользуясь случаем, она снова призвала жителей округа Килинди отказаться от проведения калечащих операций на женских половых органах.