Москва, , 14:16 — REGNUM У России есть возможность сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

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"Уже ясно, что в восьми регионах РФ популяционный иммунитет превысил 25%. И в целом это говорит о том, что если мы мягко пойдём — мягко, не допуская вспышек заболевания… что-то будет прирастать, в какой-то момент, уже идёт, пойдёт на спад. Но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация», — заявил Путин.

«Мы создали необходимый задел специализированных коек, мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции», — подчеркнул он.

По словам президента, в руках российского руководства есть арсенал инструментов для сдерживания эпидемии, включая разработанные образцы вакцин.

«Весь этот набор полученных знаний, безусловно, будет использован в дальнейшем», — указал Путин.