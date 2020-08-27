Владивосток, , 14:13 — REGNUM Иностранные студенты, которые не уехали домой и находятся в России, начнут обучение в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в традиционном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Некоторые изменения в процессе обучения для иностранных студентов всё же будут.

«Планируется применять схему комбинированного обучение: лекционные занятия — онлайн, семинарские и практические — офлайн, небольшими группами», — уточнили в университете.

За группами будут закреплены аудитории, в которых будет проходить весь учебный процесс. Для каждой группы начало учебного дня будет в разное время, чтобы максимально исключить пересечение студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный процесс начнётся в ДВФУ в этом году в очном формате с 14 сентября.