Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Елена Калинина, которая была заведующей детским садом в военном городке Шиловского гарнизона Новосибирской области, мечтает, чтобы вся инфраструктура городка вернулась в подчинение Министерства обороны. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

«Приказом командующего Центральным округом генерал-полковника Владимира Зарудницкого штатное расписание детского сада было приостановлено 1 сентября 2016 года. После этого детский сад был закрыт. На момент закрытия по штатному расписанию у нас было 75 детей, в наличии — 92 ребёнка и 112 детей у нас стояло на очереди. Денежных средств на счету у меня было три миллиона. То есть вопрос о том, что детский сад был нерентабельным или был не нужен, не стоял. Он был востребован. Все воспитатели были с высшей первой категорией, работало три узких специалиста. Люди работали, умели работать и хотели работать. Но детский сад был закрыт. Район взял на себя полную ответственность, что он забирает это комплексное здание, переоборудует его, ремонтирует и открывает там учебный центр, в котором должна была быть образовательная школа и вновь открытый детский сад под эгидой уже нашего Новосибирского района. Люди, которые взяли на себя эту ответственность, — на тот момент это глава района и его первый заместитель. Мы умоляли их этого не делать. Потому что до этого район судился с Министерством обороны РФ. По судам Министерство обороны не передавало нас району. А так как были выборы, то район взял на себя такую ответственность. Пообещали нам, что с 1 сентября детский сад будет работать. Только какого года они забыли сказать», — рассказала Елена Калинина.

Напомним, в конце августа 2016 года около сотни детей военных остались без детского сада. Дошкольное учреждение, которое находилось в ведении Министерства обороны России, приказом командующего Центральным округом было закрыто.

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Елена Калинина отметила, что дети буквально остались на улице.

«Да, они мотивировали тем, что открыли в Ярково шикарный детский сад. Да, там работают замечательные люди. Детский сад очень хороший: всё новое, всё замечательно, коллектив отличный. Но маленькое «но». Я так понимаю, детское дошкольное учреждение должно быть в шаговой доступности. Чтобы добраться до этого детского сада, мамочкам нужно сесть на автобус, у кого нет машины, доехать до села Ярково, а потом пешком два километра по деревне, где бегают собаки. Ясно, что дети болеют, идти не хотят, мамы нервничают. А если мама работает, то это во сколько ей нужно встать, чтобы отвезти ребёнка, чтобы потом вернутся на полигон на место работы. В общей сложности в один конец нужно преодолеть 8 километров», — уточнила она.

Елена Александровна рассказала, что на все письма районные власти сначала отвечали, что здание не передано району. Здание передали в ноябре 2018 года. Потом им говорили, что ничего не могут сделать, так как земля не передана. Землю передали в мае 2020 года.

«Мы с замкомандира части были на приёме у нового главы района 6 марта 2020 года. Там же присутствовала новый начальник отдела образования. Нас выслушали. Но всё на том же месте, — поделилась своим мнением Елена Калинина. — Я вижу в этой ситуации, что району мы как не были нужны, так и не нужны. Они не будут нами заниматься. За лето можно было бы сделать. Говорят и деньги в области были на нас. Им это не надо. Вообще в идеале, наша мечта, чтобы всё вернулось на круги своя, чтобы поняли, что эти структуры нельзя району отдавать, они должны быть в подчинении Министерства обороны, как и были раньше. И люди бы сюда поехали, и военнослужащие здесь бы жили. Дома пустуют, потому что нет никаких условий здесь. Если бы район не забирал, мы бы давным-давно эту проблему решили».

Она уточнила, что в декабре 2015 года для детского сада была закуплена новая мебель на 2,5 млн рублей. Сейчас она находится на территории закрытого учреждения.

«И мы это охраняем и сохраняем. На момент закрытия было много разговоров, что здание аварийное. Но мы делали экспертизу и в ней было написано, что нет никакой аварийности», — подчеркнула Калинина.

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