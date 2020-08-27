Душанбе, , 14:07 — REGNUM Таджикистанская авиакомпания «Сомон эйр» выполнит чартерный авиарейс по направлению Душанбе — Минск, сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

Вылет самолета запланирован на 30 августа 2020 года. Отмечается, что рейс доставит студентов из Таджикистана, обучающихся в вузах Украины и Белоруссии. Посольство республики в Киеве и Минске поможет студентам добраться до городов назначения.

Обратным рейсом в Душанбе планируется доставить граждан Таджикистана. Все пассажиры должны предъявить справку об отсутствии коронавируса. Срок действия справки — 96 часов.

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