Москва, , 14:03 — REGNUM Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

Владимир Путин на конференции Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Понятно почему. Это же очевидные вещи, лежит на поверхности — курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопления людей в ресторанах», — заявил Путин.

«Конечно, этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию», — указал он.