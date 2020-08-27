Чита, , 14:02 — REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) стартовал на территории парка Победы в Чите. Его участники могут оценить возможности отечественной военной техники, стоящей на вооружении не только армии, но и Росгвардии, МЧС и полиции. Подробности сообщает сегодня, 27 августа, пресс-служба забайкальского губернатора.

Форум «Армия-2020» Правительство Забайкалья

«Это ежегодное мероприятие, проходящее по всей стране, зарекомендовало себя как событие мирового масштаба. Оно стоит в одном ряду с ведущими зарубежными выставками самого современного вооружения. Мероприятие наглядно демонстрирует значительный и постоянно растущий потенциал оборонно-промышленного комплекса России», — подчеркнул на церемонии, посвященной торжественному открытию форма, первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

По его словам, отечественное оружие не раз доказывало свою эффективность, ежегодно выдерживая самые серьезные испытания.

На форуме представлена экспозиция вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны и современного вооружения. Также на открытии состоялись выступление творческих коллективов, розыгрыш эпизодов исторической реконструкции и боевых действий, динамический показ возможностей современных образцов вооружения и военной техники. В небе над Читой продемонстрировали свое умение десантники.

Завтра, 28 августа свои концертные номера представит театр песни и танца «Забайкалье», следом за ним выступит вокальный коллектив «Форте» от Забайкальской краевой филармонии.

29 августа перед публикой предстанет эстрадно-джазовая группа «Jam», завершит концерт часовая программа вокального коллектива «Форте».

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Забайкальском крае продолжают выявлять новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным разрешить проведение различных массовых мероприятий.

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