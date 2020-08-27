Владивосток, , 14:00 — REGNUM Учебный год в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) начнётся с 14 сентября в очном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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В университете добавили, что в некоторых случаях очный формат будет совмещаться с обучением в электронной образовательной среде. Учебный процесс в ДВФУ будет организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

ДВФУ является участником проекта повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5−100».

Как сообщало ИА REGNUM, заселение студентов начнётся в кампус ДВФУ на остров Русский с 8 сентября.