Абакан, , 13:55 — REGNUM Вопрос возобновления культурных мероприятий в Хакасии обсудили 27 августа на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, речь идёт о снятии ограничений на проведение театральных представлений и концертов на открытом воздухе, возобновлении деятельности учреждений культуры (при условии загрузки зала не более чем на 50%).

«Вопрос с Роспотребнадзором согласован, принципиальных возражений у управления нет», — уточняют власти региона.

Точные сроки возобновления данного вида деятельности определяются.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3345 человек.

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