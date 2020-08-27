Сеул, , 14:14 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

ВС РК Jim Varhegyi, U.S. Air Force

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих, прибывших в страну 23 и 24 августа. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 168.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 441 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 18 706.

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