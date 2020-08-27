Уфа, , 14:01 — REGNUM Бывшего директора строительной компании осудили за мошенничество и незаконное привлечение средств дольщиков на сумму свыше 40 млн рублей в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд George Hodan

В суде установлено, что с мая по ноябрь 2016 года обвиняемая, будучи директором ООО «Стройиндустрия», незаконно привлекла деньги участников долевого строительства в общей сумму более 40 млн рублей. Её фирма тогда сообщала о строительстве трёхэтажных многоквартирных домов в с. Иглино. В результате были заключены договоры с 27 дольщиками, которые передали ей денежные средства.

При этом у фирмы не было проектных документов на эти дома. Кроме этого, главный архитектор района незаконно выдал разрешения на строительство. В итоге, дома, которые фирма обещала ввести в эксплуатацию в 2016 году, оказались недостроенными: в них нет крыши, лестниц, окон и дверей. К зданиям не подведены коммуникации. Более того, одна квартира в одном из домов была перепродана два раза за 450 тысяч рублей.

Отмечается, что обвиняемая не произвела расчеты и со своими четырьмя сотрудниками, сумма задолженности перед которыми превысила 3,4 млн рублей. При этом на счетах фирмы находились деньги в достаточном количестве для выплаты зарплаты. Помимо этого, обвиняемая присвоила деньги в сумме более одного млн рублей.

По данным фактам были возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, незаконного привлечения денег дольщиков, присвоения, невыплаты заработной платы сотрудникам.

В результате Иглинский межрайонный суд признал женщину виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда в силу пока не вступил.

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