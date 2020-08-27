Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM Все школы Ростова-на-Дону готовы обеспечить учеников начальных классов бесплатными обедами. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 27 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Примерное двухнедельное меню, на основе которого будет разрабатываться питание школьников, согласовано с санитарными властями и утверждено. Родителям предоставили возможность ознакомиться с рационом. Для этого необходимо посетить сайт общеобразовательного учреждения.

Также открыта «горячая линия» по вопросам организации питания в школах.