Йошкар-Ола, , 13:35 — REGNUM 1 сентября все образовательные учреждения Марий Эл должны начать работу в штатном режиме. При этом школы, детские сады, колледжи и вузы обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Так, на дополнительные меры для борьбы с распространением инфекции городским округам и муниципальным районам будут выделено 13,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее стало известно, что 500 термометров, которые использовались в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, будут переданы школам региона по распоряжению главы Марий Эл Александра Евстифеева.

ИА REGNUM напоминает, очные занятия в российских школах не будут заменять дистанционными. Об отсутствии таких планов у Министерства просвещения РФ 20 августа на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что вынужденный переход школьников на дистанционное обучение в середине марта показал «ценность школы, ценность традиционной системы образования».

Кравцов также добавил, что 1 сентября учебный год начнётся в традиционном очном формате, но с учетом требований Роспотребнадзора.