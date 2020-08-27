Липецк, 27 августа 2020, 13:32 — REGNUM В Липецкой области 27 августа подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлен 5001 положительный тест.
За весь период наблюдения 4562 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 32 — за последние сутки. 26 человек скончались.