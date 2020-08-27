Курск, , 13:29 — REGNUM В Курской области 27 августа зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 7008 положительных тестов.

Выписан после выздоровления был 5941 пациент, в том числе 104 — за последние сутки. Скончались 53 человека.

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