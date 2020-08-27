Иваново, , 13:28 — REGNUM За минувшие сутки в статистику смертности пациентов с коронавирусом в Ивановской области включено два новых случая. Об этом журналистам 27 августа сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

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В первой городской больнице Иваново скончался житель Шуйского района 35 лет. Мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой, имел также большое число патологий.

«Его избили неизвестные. На момент этой ситуации он был уже болен. Провел в больницах пять дней, сначала в Шуйской ЦРБ, потом в первой городской больнице города Иваново. Находился на исскусственной вентиляции легких», — сообщил Фокин.

Также скончалась 78-летняя женщина, инвалид второй группы, с большим количеством сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стало 90%-е поражение лёгких в результате тяжёлой двусторонней коронавирусной пневмонии.

Всего в регионе скончались 117 пациентов с коронавирусом, фактически у всех — тяжёлые сопутствующие заболевания.