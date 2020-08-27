Уфа, , 13:31 — REGNUM Очаги опасного сорняка были обнаружены в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 августа в Хайбуллинском районе специалисты обнаружили очаги горчака ползучего на площади 151 га. Это растение является одним из самых опасных сорняков и в короткие сроки может разрастись на всём участке. Оно забирает из почвы до пяти раз больше питательных веществ, чем другие насаждения. В результате почва истощается и, как следствие, становится непригодной для произрастания на ней растений. Кроме этого, корни сорняка выделяют вещество, которое накапливается в почве, что плохо влияет на растения, которые растут рядом. Сорняк также опасен для животных из-за содержания в нём токсинов.

Отмечается, что это первый очаг горчака, который был обнаружен в Башкирии. Специалисты ввели карантинный фитосанитарный режим и установили карантинную зону по этому сорняку на общей площади 601 га.

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