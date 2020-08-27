Киев, 27 августа 2020, 13:21 — REGNUM За минувшие сутки в рядах Вооружённых сил Украины зафиксировали 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило 27 августа командование Медицинских сил ВСУ.
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Восемь человек госпитализировали, 39 человек находятся дома под наблюдением врачей, отметили в пресс-службе ведомства.
Всего в данный момент COVID-19 болеют 604 украинских силовика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможность повторного введения жёсткого карантина в стране.
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