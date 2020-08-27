Омск, , 13:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 30 человек, сообщили ИА REGNUM 27 августа в оперштабе региона.

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Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 9115 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6614 человек (+107 за сутки).

В Омской области скончались 175 пациентов с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки умерли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 9085 человек.

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