Омск, 27 августа 2020, 13:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 30 человек, сообщили ИА REGNUM 27 августа в оперштабе региона.
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Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 9115 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6614 человек (+107 за сутки).
В Омской области скончались 175 пациентов с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки умерли четыре человека.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 9085 человек.
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