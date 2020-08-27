Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM В ряде районов Ростовской области школы и детские сады переполнены. Для решения этой проблемы на Дону необходимо создать как минимум 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев в ходе оглашения бюджетного послания.

«По-прежнему в ряде территорий, преимущественно в больших городах, остаются переполненными школы и детские сады. Их необходимо разгрузить. Для этого потребуется создать новые места — не менее 10 тыс. школьных и 3 тыс. дошкольных мест. Построить 12 школ и 43 детских сада», — поручил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с донским губернатором поднял вопрос переполненности детских садов в Ростовской области.

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