Владимир, , 13:15 — REGNUM Во Владимирской области 27 августа подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Из них шесть случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, по пять — во Владимире и Меленках, три — в Муроме, два — в Гороховце, по одному — в Александрове, Вязниках, Киржаче, Коврове, Кольчугино и Красной Горбатке.

Всего в области зарегистрированы 6212 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5424 пациента, в том числе 24 человека — за последние сутки. Скончались 193 человека.