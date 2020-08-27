Ульяновск, , 13:11 — REGNUM В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 104 и 80. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 27 августа, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 11 718 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Продолжают лечение 2657 пациентов.

Выздоровели 8970 пациентов, из них за сутки выписаны 104 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 76,5% пациентов.

Новых летальных исходов нет, всего скончался 91 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе выздоровели более 82,12% пациентов (от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом). За последние сутки выявили 819 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в Поволжье 978 человек.

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