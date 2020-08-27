Ярославль, , 13:11 — REGNUM Мэрия Ярославля передаст Казанскому женскому монастырю подвальное помещение в доме на улице Трефолева, 24. Проект решения об этом внесен в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Казанский монастырь в Ярославле Yareparhia.ru

С прошением о передаче подвала площадью 164,4 квадратных метра обратился сам монастырь на основании федерального закона о возврате церкви имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

До 1917 года монастырь занимал весь квартал, ограниченный современными улицами Трефолева, Первомайской и Первомайским переулком. Дом на Трефолева, 24 был зданием церковно-приходской школы. Сейчас это выявленный объект культурного наследия. Здание находится на некотором удалении от существующего монастырского комплекса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский епископ отправился служить в Карелию