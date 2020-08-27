Калуга, 27 августа 2020, 13:07 — REGNUM Городская педагогическая конференция «Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые возможности» состоялась в Калуге 27 августа. В конференции приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководители подразделений городской управы, а также руководители образовательных учреждений, педагоги и преподаватели, сообщили в пресс-службе городской думы Калуги. На конференции участники обсудили вопросы дистанционного обучения, а также апробации цифровой платформы персонализированного образования и реализации программ формирования личностно-развивающей образовательной среды.
«В этом году мы столкнулись с серьёзными вызовами, но работники образовательных учреждений достойно преодолели все трудности», — отметил Александр Иванов.
Глава городского самоуправления Калуги напомнил, что городские власти развитию системы образования уделяют особое внимание.
Глава городского самоуправления Калуги пожелал педагогам и руководителям образовательных учреждений города дальнейших успехов в новом учебном году.