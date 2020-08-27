Самара, , 13:32 — REGNUM Дожди и грозы ожидаются в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

По сообщению пресс-службы ведомства, 28 и 29 августа на территории Самарской области ожидаются дожди с грозами. Порывы ветра 28 августа местами могут доходить до 18 метров в секунду. А столбик термометра может подняться до 31 градуса тепла.

Отмечается, что 30 августа осадки не ожидаются.

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