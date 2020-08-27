Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM В Ростовской области 54 бойца Красной армии, павшие в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, обрели вечный покой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 27 августа.

Останки солдат преданы земле на Аллее памяти военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». В церемонии перезахоронения, которая состоялась в преддверии 77-летия освобождения Ростовской области от гитлеровцев, приняла участие жительница Волгограда Наталья Головач. На Аллее памяти теперь покоится её дед — красноармеец Арсентий Евтерёв.

«Сегодня мы предаем земле останки 54 воинов, фамилии четверых из них удалось установить. Теперь на Аллее памяти покоятся 325 воинов, останки которых в разное время были обнаружены нашими поисковиками. Благодаря усилиям поисковых объединений стали известны имена 19 героев», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что церемония открытия музея состоится 30 августа 2020 года — в день полного освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.