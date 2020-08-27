Чебоксары, , 13:04 — REGNUM В Чувашии суточное число переболевших COVID-19 и выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось, составив соответственно 30 и 32. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 27 августа, в Чувашии с начала пандемии подтвержден 7651 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 32. Продолжают лечение 1270 пациентов.

Выздоровели 6316 пациентов, из них за сутки выписаны 30 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 82,5% пациентов.

Новых летальных исходов нет, всего скончались 68 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии больницы, где были развёрнуты койки для приёма пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются в штатный режим работы. Два учреждения после дезинфекции стали принимать первых пациентов по своему профилю, в сентябре ещё две больницы переходят к работе в плановом режиме.

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