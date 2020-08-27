Москва, 27 августа 2020, 13:03 — REGNUM Российские операторы сотовой связи понимают, что сейчас поднимать цены на связь и трафик невыгодно, поэтому пробуют разные способы повысить свои доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, операторы сотовой связи в России изменяют условия безлимитных тарифных планов, это связано с падением их доходов на фоне пандемии коронавируса.
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