Москва, , 13:03 — REGNUM Российские операторы сотовой связи понимают, что сейчас поднимать цены на связь и трафик невыгодно, поэтому пробуют разные способы повысить свои доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Большинство населения и так ощущают возросшую нагрузку расходов на питание и проживание при прежних доходах.

Потому и решение сократить объемы «безлимита» — верное решение. Как и предположение, что кому «очень надо», сможет заплатить.

В принципе, впереди нас ждут ещё более скоростные трафики, новые технологии и новые объемы интернета в пользование.

Удорожание интернета в такой тенденции нелогично. Операторы ищут новую модель ценообразования для жизни в приближающемся новом технологическом укладе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, операторы сотовой связи в России изменяют условия безлимитных тарифных планов, это связано с падением их доходов на фоне пандемии коронавируса.

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