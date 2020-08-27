Волгоград, , 13:02 — REGNUM Административное наказание в виде ареста назначил жителю Москвы Центральный районный суд Волгограда. Футбольного фаната привлекли к ответственности за зажжённую на стадионе дымовую шашку, сообщили 27 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Болельщик 26 августа пронёс на матч между футбольными командами СК «Ротор» и ФК «Спартак» на стадионе «Волгоград Арена» пиротехническое изделие. Он зажёг дымовую шашку, чем «создал угрозу собственной безопасности, а также угрозу безопасности жизни и здоровья иных лиц». Житель столицы признал свою вину.

Постановлением суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, с запретом на два года посещать мест проведения официальных соревнований в дни их проведения. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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