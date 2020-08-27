Москва, 27 августа 2020, 12:59 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков встретился с двумя победителями специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», у которых он выступает наставником по итогам конкурса.
Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России 2020». Ее цель — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. По итогам финала трека 30 победителей получили наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. Валерий Фальков стал наставником для троих победителей специализации.
Встреча победителя специализации «Наука», суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020», заместителя директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки РФ Ивана Ефремова с его наставником Валерием Фальковым прошла в Министерстве науки и высшего образования России.
Как отметил Иван, при встрече Валерий Фальков сделал упор на определение конкретных шагов, которые необходимо совершить, чтобы приблизиться к целям предложенного министру индивидуального плана развития. Кроме того, наставник и наставляемый обсудили организацию проектной деятельности в Министерстве, коснулись конкретных вопросов реализации нацпроектов.
Со вторым победителем специализации «Наука», суперфиналистом конкурса «Лидеры России 2020», проректором по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону Олегом Полушкиным министр пообщался по видеосвязи.
С третьей наставляемой, победителем специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», профессором, доктором социологических наук, проректором по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатериной Митягиной министр науки и высшего образования РФ пообщался чуть ранее на его встрече с молодыми учеными, среди которых были 7 участников трека «Наука».
Валерий Фальков планирует встречаться с наставляемыми раз в две-три недели. Формат живого общения — крайне эффективен. Он позволяет оперативно обсудить широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли до практик личностного роста., а также способствует созданию доверительных отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, выработке новых решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России 2020» выступают 96 ведущих управленцев страны.
Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» пройдет 6−7 сентября этого года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего — 300 человек. По результатам суперфинала третьего сезона конкурса «Лидеры России» будут выбраны 100 лучших управленцев страны 2020 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».