Москва, , 12:59 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков встретился с двумя победителями специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», у которых он выступает наставником по итогам конкурса.

Специализация «Наука» стала одним из трех дополнительных профильных треков конкурса «Лидеры России 2020». Ее цель — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. По итогам финала трека 30 победителей получили наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества. Валерий Фальков стал наставником для троих победителей специализации.

«Конкурс открывает возможности для тех, кто хочет построить карьеру в научно-образовательной сфере. Науке нужны управленцы, которые могут решать нетривиальные задачи и реализовывать уникальные проекты, готовые идти и добиваться результата, опираясь на собственную интуицию и опыт, не боясь мнений и оценок. В этом и заключается проявление лидерских качеств», — рассказал наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Встреча победителя специализации «Наука», суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020», заместителя директора Департамента проектной деятельности Минобрнауки РФ Ивана Ефремова с его наставником Валерием Фальковым прошла в Министерстве науки и высшего образования России.

«Возможность работы с наставником — это один из главных мотивов участия в конкурсе. Мне повезло вдвойне — наставник одновременно и мой руководитель. Каждый наставляемый при поддержке экспертов АНО «Россия — страна возможностей» до начала программы наставничества составляет «индивидуальный план развития», включающий профессиональные и личные цели на среднесрочную и долгосрочную перспективу, мотивационную часть и ресурсы, которые могут понадобиться для реализации плана», — поделился Иван Ефремов.

Как отметил Иван, при встрече Валерий Фальков сделал упор на определение конкретных шагов, которые необходимо совершить, чтобы приблизиться к целям предложенного министру индивидуального плана развития. Кроме того, наставник и наставляемый обсудили организацию проектной деятельности в Министерстве, коснулись конкретных вопросов реализации нацпроектов.

«Это уникальная возможность не формального, а более доверительного общения. При этом Валерий Николаевич дал понять, что инициативы будут востребованы и поддержаны. Было приятно, что Валерий Николаевич апеллировал к моему прошлому опыту (работы в сфере дополнительного профессионального образования, обучения и развития взрослых) и дал конкретное задание, результаты которого договорились обсудить через 2−3 недели. Однозначно, такие встречи воодушевляют и к профессиональному, и к личностному развитию. Впереди много работы, и очень надеюсь, что смогу быть взаимно полезным наставнику!», — добавил Иван Ефремов.

Со вторым победителем специализации «Наука», суперфиналистом конкурса «Лидеры России 2020», проректором по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону Олегом Полушкиным министр пообщался по видеосвязи.

«Конечно, было невероятно волнительно и приятно иметь возможность общаться напрямую с Министром науки и высшего образования, спасибо за эту возможность организаторам конкурса «Лидеры России» и всем, кто создавал трек «Наука». Валерий Николаевич расспросил о состоянии дел с научными исследованиями в университете, где я работаю, о коммерциализации интеллектуальной собственности и о моих планах на будущее. После того, как я рассказал об индивидуальном плане развития и дорожной карте его выполнения, Министр предложил взять тему коммерциализации разработок в качестве нашей рабочей повестки. Мы договорились, что в течение 2−3 недель после этого разговора я представлю презентацию с моим видением стратегии инновационного развития вуза и коммерциализации его научных разработок, и мы обсудим с ним сильные и слабые стороны этого видения. Конечно, общение такого уровня невероятно вдохновляет и мотивирует на личное и профессиональное развитие, и я очень рад, что такая возможность появилась у меня и у других участников конкурса «Лидеры России — 2020» по треку «Наука», — сообщил Олег Полушкин.

С третьей наставляемой, победителем специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», профессором, доктором социологических наук, проректором по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатериной Митягиной министр науки и высшего образования РФ пообщался чуть ранее на его встрече с молодыми учеными, среди которых были 7 участников трека «Наука».

Валерий Фальков планирует встречаться с наставляемыми раз в две-три недели. Формат живого общения — крайне эффективен. Он позволяет оперативно обсудить широкий круг вопросов — от перспектив развития отрасли до практик личностного роста., а также способствует созданию доверительных отношений, координации в ходе диалога позиций по тем или иным вопросам, выработке новых решений для профессиональной и общественной жизни участников, реализации новых проектов.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» способствует созданию и развитию механизмов наставничества. Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России 2020» выступают 96 ведущих управленцев страны.

Суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» пройдет 6−7 сентября этого года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего — 300 человек. По результатам суперфинала третьего сезона конкурса «Лидеры России» будут выбраны 100 лучших управленцев страны 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 190 «Лидеров России».