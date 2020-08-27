Стокгольм, , 15:01 — REGNUM Согласно последнему августовскому опросу шведских избирателей, проведенному журналистами SVT совместно со специалистами из Novus, уровень поддержки «Социал-демократов» продолжает снижаться. О том, за кого готовы отдать свои голоса граждане Швеции, если бы парламентские выборы состоялись сегодня, 27 августа, сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Сейчас свой голос за «Социал-демократов» готовы отдать 28,3% респондентов. На втором месте традиционно следуют «Умеренные» — 21,2%. Тройку лидеров замыкают «Шведские демократы», набравшие 19,4%.

А вот для кого дела идут совсем плохо, так это для «Либералов» и «Зелёных», — они набрали всего 2,9% и 3,8% голосов соответственно. Это означает, что они не преодолели четырёхпроцентный барьер для допуска к распределению мандатов в Риксдаге.

Таким образом, если перенести полученные результаты опроса в практическую плоскость, а именно — распределить 349 мандатов среди представителей партий, то картина в парламенте будет выглядеть следующим образом: «Социал-демократы» займут 108 мест; «Умеренные» и «Шведские демократы» получат 81 и 74 мандата соответственно. «Левые» проведут в Риксдаг 35 своих представителей, «Центристы» — 29, а «Христианские демократы» — 22.

Результаты социологического исследования были получены в ходе опроса SVT/Novus, проведенного в период с 3 по 23 августа. Всего было опрошено 3 804 респондента.

Читайте развитие сюжета: Эффект коронавируса: правящая партия в Швеции теряет поддержку избирателей