Магас, , 12:45 — REGNUM В Ингушетии инициирована проверка по факту невыплаты надбавок медикам за работу с коронавирусными пациентами. На несправедливость пожаловались сотрудники станции скорой помощи, сообщили 27 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Медработники разместили обращение в соцсети, на него отреагировали следователи.

«Начата проверка в порядке статьи 144 УПК РФ по факту невыплаты стимулирующих надбавок за работу с больными COVID-19», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Кавказском федеральном округе в мае 2020 года было проведено свыше 200 проверок, инициированных Генпрокуратурой РФ, о своевременности выплат медикам за работу с пациентами с коронавирусом.

Нарушения были выявлены почти во всех субъектах СКФО. В частности, в двух медучреждениях Ингушетии выявлен факт нарушения сроков перечисления стимулирующих выплат в апреле и мае 2020 года.