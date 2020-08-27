Владивосток, , 12:44 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) учебный год начнётся с 14 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе университета.

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Учебный год в ДВФУ традиционно после введения в строй нового кампуса на острове Русский во Владивостоке начинался с середины сентября, так как в начале месяца на его территории ежегодно проводился Восточный экономический форум. В этом году из-за пандемии коронавируса от проведения ВЭФ решили отказаться, тем не менее учебный план сдвигать не стали. Занятия начнутся для студентов всех курсов ДВФУ с 14 сентября.

После 31 августа в личном кабинете студента появится расписание занятий.

ДВФУ является участником проекта повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5−100».

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее востребованными специальностями при поступлении в вузы среди абитуриентов оказались информационные технологии. Об этом 27 августа заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на брифинге в Москве.