Элиста, , 12:44 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 27 августа.

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Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Калмыкии достигло 52 человек.

Напомним, что за сутки в республике зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 12 пациентов.

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