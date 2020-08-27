Стокгольм, , 13:33 — REGNUM Правительство Швеции внесет поправки в «Постановление о высшем образовании», чтобы уже этой осенью разрешить вступительные экзамены в университеты в ограниченном порядке. Прежде всего, это коснется тех выпускников, у которых ранее не было действительных результатов экзаменов. Об этом 27 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Изменения анонсировала министр науки и высшего образования Швеции Матильда Эрнкранс, которая, заявила, что правительство хочет, чтобы этой осенью вступительные экзамены в университеты сдала «ограниченная группа лиц», то есть те, у кого еще нет действительных результатов теста.

В соответствии с правительственными поправками в «Постановление о высшем образовании», определять, кто именно имеет право пройти вступительное испытание этой осенью, будет Совет по вопросам высшего образования Швеции. В то же время Эрнкранс подчеркнула, что проведение экзаменов будет зависеть от служб по инфекционному контролю и их способности создать необходимые условия, чтобы минимизировать риск заражения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.